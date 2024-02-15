Otomobillerin aylık masrafları cep yakıyor Araç sahipleri, otomobillerinin artan rutin masrafları nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. Bugün en ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7 bin lirayı bulurken, orta segmentte bir araç için 10 ila 15 bin lira ödeniyor.

ensonhaber.com

Petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor..

Son yapılan güncellemeyle motorinin litre fiyatı 44.35 liraya, benzinin litre fiyatı ise 41.13 liraya yükseldi..

Ancak zam gelen tek şey akaryakıt değil..

Araçların bakım masrafları da arttı.

Aracınızı hiç kullanmasanız bile MTV, trafik sigortası, kasko ve yakıt fiyatları cep yakıyor.

En ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7 bin TL

Bugün en ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7 bin lirayı bulurken, orta segmentte bir araç için 10 ila 15 bin lira ödeniyor.

İşte bazı araçların yıllık ve aylık ortalama rutin masrafları

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de en çok satılan otomobillerden bazılarının yıllık ve aylık ortalama rutin masrafları şu şekilde sıralandı;

Egea Sedan 1.4 Benzinli Manuel

-MTV: 7.026 TL

-BAKIM: 3.200 TL

-TRAFİK SİGORTASI: 8.900 TL

-KASKO: 12.000 TL

-YAKIT: 43.200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM: 74.326 TL

AYLIK ÖDEME: 6.200 TL

Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik

-MTV: 7.026 TL

-BAKIM: 9.252 TL

-TRAFİK SİGORTASI: 8.900 TL

-KASKO: 12.000 TL

-YAKIT: 46.440 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM: 83.618 TL

AYLIK ÖDEME: 7.000 TL

Corolla Sedan 1.5 Vision

-MTV: 7.026 TL

-BAKIM: 3.000 TL

-TRAFİK SİGORTASI: 8.900 TL

-KASKO: 12.000 TL

-YAKIT: 43.200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM: 74.126 TL

AYLIK ÖDEME: 6.200 TL

Corolla Sedan 1.8 Hybrid

- MTV: 12.414 TL

- BAKIM: 3.500 TL

- TRAFİK SİGORTASI: 8.900 TL

- KASKO: 12.000 TL

- YAKIT: 43.200 TL (ayda 2 depo)

TOPLAM: 80.014 TL

AYLIK ÖDEME: 6.700 TL