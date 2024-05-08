Otomobillerinde hile yapmıştı: Daihatsu, 4 ay sonra yeniden üretime başlıyor Daihatsu, güvenlik testlerindeki hatalar nedeniyle Japonya'da faaliyetini durdurduğu fabrika ve tesislerini 4 ay sonra yeniden hizmete aldığını bildirdi.

AA & Ensonhaber

Toyota'nın Daihatsu şirketi, genişleyen güvenlik skandalı nedeniyle tüm araç sevkiyatlarını durdurmuştu.

Bazı Toyota ve Mazda modellerinde hava yastığı kontrol ünitelerinin, halka satılan araçlarda kullanılanlardan farklı olduğu ortaya çıktı.

Daihatsu'nun, şu anda üretimde olan tüm modellerinin yanında geçmişte ürettiği bazı otomobillerin de güvenlik testlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

Daihatsu yeniden üretime başlıyor

Daihatsu, Japonya'da faaliyetini durdurduğu fabrika ve tesislerini 4 ay sonra yeniden hizmete aldığını bildirdi.

Japonya Ulaştırma Bakanlığının, üretici firmanın kalite güvenlik standartlarının yeniden doğrulanması sonrası Daihatsu modelleri üzerindeki sevkiyat yasağı kaldırıldı.

Üretici firma açıklamasına göre Daihatsu, ülke geneli 4 aydır hizmetini durdurduğu Osaka, Kyoto, Oita ve Şiga eyaletlerindeki fabrika ve tesislerini faaliyete geçirdi.

Firma açıklamasında "İyi ürün kalitesini garanti edebilmek hedefiyle araçları eskisinden daha dikkatli üretmek için çaba göstereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu, Toyota Motor grubunda yer alıyor. Toyota geçen ay, Daihatsu üzerindeki "hakimiyetini sıkılaştıracağını" ve bazı modellerin geliştirme ve güvenlik onayı sorumluluğunu üstleneceğini açıklamıştı