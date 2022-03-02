Otomotiv devleri, Rusya'daki satışları durdurdu

Global otomotiv şirketleri, Rusya'ya yaptıkları otomobil teslimatlarını geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, otomotiv endüstrisinde geniş yankı buldu. Sektörde, savaşın etkisi ile yeni hammadde krizlerinin çıkması beklenirken, bazı firmalar Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Geçen hafta Renault'nun Rusya'daki üretimini geçici olarak durdurmasının ardından, bu hafta ise ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), Alman Daimler ve Volkswagen ile İsveçli Volvo'da da Rusya'daki araç satışını durdurduklarını açıkladı.

GM'den yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç gönderilmeyeceği kaydedildi. Bir zamanlar Rusya'da üretim de yapan GM, ülkede yılda 3 bin otomobil satıyor.

HYUNDAI DE ÜRETİMİ DURDURDU

2020'de GM'in St. Petersburg'daki fabrikasını satın alan Koreli Hyundai ise, tedarik zinciri kesintileri nedeniyle tesisteki üretime 1-5 Mart tarihlerinde ara vereceğini duyurdu.

İsveçli Volvo da GM'ye benzer bir açıklama yaparak, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç göndermeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, "AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere, Rusya ile yapılan ticarette potansiyel riskler bulunmakta. Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araba teslim etmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya otomotiv pazarı, 2021'de yüzde 4.3 oranında büyüdü ve 1.67 milyon adede yükseldi. Ülkede en çok satılan 3 otomobilin ilk 2'si Lada tarafından üretilirken, en çok satılan üçüncü otomobil ise Kia Rio oldu.