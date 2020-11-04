Otomotiv ihracatı ekimde yüzde 3,7 arttı

Otomotiv sektörü, geçen ay 2 milyar 916 milyon dolarlık dış satımla Ekim 2018'den bu yana en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen verilere göre, otomotiv sektörünün ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 2 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakam, sektörün Ekim 2018'den bu yana gerçekleştirdiği en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan rakamlar, koronavirüs nedeniyle nisanda tarihi düşük seviyelere gerileyen dış satım hacminin, 2'nci ayda da yükselerek toparlanmaya devam ettiğini gösteriyor.

GEÇMİŞ AYLARIN İHRACAT RAKAMLARI

Otomotiv sektörünün ihracatı; nisanda 596,3 milyon dolar, mayısta 1 milyar 202 milyon dolar, haziranda 2 milyar 14 milyon dolar, temmuzda 2 milyar 200 milyon dolar, ağustosta 1 milyar 544 milyon dolar, eylülde 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl genelinde 30,6 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan otomotiv endüstrisinin, bu yıl aynı seviyeye ulaşabilmesi için yılın kalan iki ayında 10,5 milyar dolarlık daha dış satıma imza atması gerekiyor.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında Avrupa ülkelerinin başı çektiği görüldü.

Bu dönemde toplam 201 noktaya dış satım gerçekleştiren sektörün en büyük pazarı 2 milyar 863,4 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Almanya oldu.

Almanya'yı 2 milyar 263,8 milyon dolarla Fransa, 1 milyar 654,4 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 629,6 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 82,3 milyon dolarla da İspanya takip etti.

Söz konusu 5 ülke, ihracat hacminin 1 milyon doların üzerinde gerçekleştiği pazarlar olarak da öne çıktı.

EN ÇOK ARTIŞ MISIR'DA

Yılın 10 ayında otomotiv endüstrisinin miktar bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke ise Mısır oldu. Mısır'a ihracat bu yılın 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre 104,8 milyon dolar artarak 411,8 milyon dolara yükseldi.

Mısır'ın ardından sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkeler 21,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 18,7 milyon dolarla Brezilya ve 12,6 milyon bin dolarla da Hong Kong şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin 81 kenti arasında otomotiv endüstrisinin ihracatına en fazla katkı sağlaması açısından yine Bursa öne çıktı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde kentin ihracatı 5 milyar 324 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 4 milyar 421,2 milyon dolarla Kocaeli ikinci, 4 milyar 268,6 milyon dolarla İstanbul üçüncü ve 3 milyar 68,9 milyon dolarla Sakarya dördüncü sırada yer aldı.



