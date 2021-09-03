Otomotiv ihracatında lider Kocaeli

Kocaeli, geçen ay 780 milyon 61 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken; Bursa, 541 milyon 661 bin dolarla ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 420 milyon 28 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 780 milyon 61 bin dolarla Kocaeli oldu.

Bursa, 541 milyon 661 bin dolarla ikinci ve İstanbul 526 milyon 384 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 173 milyon 593 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 82 milyon 781 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 126, Bursa'nın yüzde 45, İstanbul'un yüzde 25, Sakarya'nın yüzde 40 ve Ankara'nın yüzde 12 arttı.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 311 milyon 234 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 297 milyon 377 bin dolarla Birleşik Krallık ve 259 milyon 659 bin dolarla Fransa izledi.

Slovenya, 185 milyon 643 bin dolarla dördüncü ve İtalya 178 milyon 980 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 101 milyon 911 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise 58 milyon 287 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.