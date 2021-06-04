Otomotiv ihracatında mayıs ayı lideri Bursa oldu

Bursa, bu yılın mayıs ayında 571 milyon 966 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi bu yılın mayıs ayında 1 milyar 882 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmayı sürdürdü.

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinde biri olan Bursa, mayıs ayında da liderliğini sürdürdü.

Verilere göre Bursa, 571 milyon 966 bin dolarla mayıs en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu. 2020'nin Mayıs ayına göre Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 119 artış gösterdi.

İSTANBUL 2. SIRADA

Otomotiv ihracatında İstanbul, bu yılın mayıs ayında önceki aylardaki çıkışını sürdürerek 467 milyon 979 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 311 milyon 187 bin dolarlık ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Kocaeli ise geçen ay 162 milyon 434 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara da 58 milyon 901 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın mayıs ayında Kocaeli hariç tüm ana üretim üssü kentlerin otomotiv ihracatında artış kaydedildi.

İstanbul'un ihracatı bu dönemde yüzde 51, Sakarya'nın yüzde 110, Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 28 yükselirken, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 39 geriledi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya mayıs ayında 317 milyon 796 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 241 milyon 141 bin dolarla Fransa ve 133 milyon 332 bin dolarla İtalya takip etti.

Birleşik Krallık 116 milyon 526 bin dolarla dördüncü ve ABD 97 milyon 308 bin dolarla beşinci sırada yer aldı. Böylece ABD, geçen ayki altıncı sıradaki konumundan beşinci sıraya yükseldi.