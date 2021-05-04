Otomotiv ihracatında nisan ayı lideri Bursa oldu

Bursa, bu yılın nisan ayında 667 milyon 453 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi bu yılın nisan ayında 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmaya devam etti.

Bu yılın nisan ayında geçen yılın nisan ayına kıyasla en fazla ihracat artışı da yüzde 313,5 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

BURSA LİDERLİĞİ KAPTI

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinde biri olan Bursa, nisan ayında liderliği Kocaeli'nden geri aldı.

Verilere göre Bursa, 667 milyon 453 bin dolarla nisanda en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

Otomotiv ihracatında İstanbul, bu yılın nisan ayında önceki aylara göre çıkış yaparak 575 milyon 341 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 408 milyon 574 bin dolar ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Bursa ile rekabet içinde olan Kocaeli ise geçen ay 403 milyon 83 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara da 105 milyon 227 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

TÜM İLLERDE ARTIŞ VAR

2020'nin nisan ayına göre Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 343 artış gösterdi. İstanbul'un ihracatı bu dönemde yüzde 179, Sakarya'nın yüzde 2 bin 950, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 938 ve Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 61 yükseldi.