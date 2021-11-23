Otomotiv markalarından al-sat yapanlara yeni çözüm: Kara liste

Kara liste oluşturmaya başlayan otomotiv şirketleri, al-sat yaparak ciddi paralar kazanan müşterileri engellemeye çalışıyor.

Bu yılın başlarında otomotiv sektöründe başlayan çip tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil markası, üretimi zaman zaman durdurmak zorunda kalıyor.

Söz konusu kriz nedeniyle bayilerde sıfır araç bulmak oldukça zorlaşırken, ülkemizde krizi fırsata çevirenler de var.

Araç satın alabilecek paraya sahip olan fırsatçılar, lansman kapsamında nispeten uygun fiyata aldıkları araçları birkaç ay içerisinde 30-40 bin TL gibi karlarla satmaya başladı.

KARA LİSTE YAPILIYOR

Bazı firmalar, al-sat yaparak birkaç araba parası kazanan bu fırsatçılardan kurtulmak için kara liste oluşturmaya başladı.

Fırsatçıları tek tek tespit etmek için uğraşan otomotiv şirketleri, bu vatandaşlara araç satmamaya çalışıyor.

Süreç içerisinde bazı kişilerin 6 ay içerisinde 3 otomobil satın aldığını tespit eden şirketler, bu isimlere dur demek için uğraşıyor.

AL-SATÇILAR AKRABALARINI KULLANIYOR

Firmalar tarafından yapılan araştırmalar, fırsatçıların hem durumu belli etmemek hem de hükümetin yaptırımlarından kurtulabilmek için anne, baba, eş ya da kardeş gibi yakınlarını kullanmaya başladıklarını gösteriyor. Bu durum, firmaların bir kara liste oluşturulmasını daha da güçleştiriyor.

Kara liste uygulamasının işe yarayıp yaramayacağı kesin değil. Çünkü normal koşullarda al-sat yapmanın hukuka aykırı bir durumu yok.

Üstelik bir otomotiv üreticisinin bir tüketiciye satmıyorum deme gibi bir lüksü de bulunmuyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz olağanüstü süreç, kara liste konusunda hükümeti de harekete geçirebilir.