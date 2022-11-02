Otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 4,7 daraldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde 585 bin 752 oldu ve yüzde 4,7 düşüş gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-ekim dönemi ve ekim ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

Yayınlanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüşle 585 bin 752 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 614 bin 891 adet satış yapılmıştı.

AA'nın haberine göre, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 6 azalarak 446 bin 664, hafif ticari araç satışları ise yüzde 0,4 gerileyerek 139 bin 88 düzeyinde gerçekleşti.

Ekima ayında satışlar arttı

Toplam pazarda ekim ayında ise 65 bin 222 araç satıldı. Ekim 2021'de 56 bin 746 düzeyinde bulunan veri, otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 14,9 büyüdüğünü ortaya koydu.

Satışlar, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre otomobilde yüzde 17,1 artarak 47 bin 440'a, hafif ticari araçta da yüzde 9,5 yükselerek 17 bin 782'ye çıktı.

En büyük pay benzinli araçların

Yılın 10 aylık döneminde otomobil pazarından benzinli otomobiller 316 bin 109 ile yüzde 70,8 pay, dizel otomobiller 74 bin 677 ile yüzde 16,7 pay, hibrit otomobiller 43 bin 897 ile yüzde 9,8 pay ve otogazlı otomobiller 7 bin 42 ile yüzde 1,6 pay aldı. Pazarda ayrıca, 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.