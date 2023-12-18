Otomotiv pazarı 11 ayda 1 milyonu aştı: İşte en ucuz otomobiller

Türkiye’de kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 39,8 artışla 115 bin 40 adet olarak gerçekleşti.
Kasım ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91 bin 424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,3 artarak 23 bin 616 adette kaldı.
Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 60,8 oranında artışla 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yıla göre yüzde 66,2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adet oldu.
Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil
Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş aralık ayında devam etse de artık eskisi gibi fahiş zamlar görmüyoruz. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı, zamlara rağmen rekor kırmayı sürdürüyor.
Son dönemde sıfır otomobillere gelen zamlar nedeniyle, ülkemizde 700 bin TL altında otomobil kalmadı.
Bu haberimizde, aralık ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız.
1. Hyundai i10- 710 bin TL
2. Kia Picanto - 780 bin TL
3. Fiat Panda - 792 bin 900 TL
4. Fiat Egea Sedan - 794 bin 900 TL
5. Hyundai i20 - 799 bin TL
6. Citroen C3 - 813 bin TL
7. Seat Ibiza - 825 bin TL
8. Renault Clio - 826 bin 900TL
9. Renault Taliant - 837 bin 900 TL
10. Fiat Egea Hatchback - 854 bin 900 TL
Diğer öne çıkan otomobiller
Otomobil üreticilerinin kampanyalı fiyatlarına göre, ülkemizde satılan diğer bazı popüler modellerin fiyatları ise şu şekilde:
Volkswagen Polo:
2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL
2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL
2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL
2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL
2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL
Volkswagen T-Cross
2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL
2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1,070,200 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1,113,300 TL
2023 Eylül fiyatı: 1,113,300 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.124.400 TL
2023 Aralık fiyatı: 1,191,600 TL
Volkswagen Golf
Mayıs Fiyatı: 805,500 TL
Haziran Fiyatı: 944,900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1,089,200 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1,133,100 TL
2023 Eylül fiyatı: 1,133,100 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL
2023 Aralık fiyatı: 1,212,800 TL
Skoda Fabia
2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL
2023 Ağustos fiyatı: 869.000 TL
2023 Eylül fiyatı: 889.000 TL
2023 Ekim fiyatı: 889.000 TL
2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 939.900 TL
Skoda Scala
Mayıs fiyatı 799.400 TL
Haziran Fiyatı: 939.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1.044.900 TL
2023 Eylül fiyatı: 1.074.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.074.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 1.099.900 TL
Chery Omoda 5
Mayıs Fiyatı: 860.000 TL
Haziran Fiyatı: 910.000 TL
Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL
Ağustos fiyatı: 1.180.000 TL
Eylül fiyatı: 1.180.000 TL
Ekim fiyatı: 1.180.000 TL
Kasım fiyatı: 1.180.000 TL
Aralık fiyatı: 1.180.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro
Mayıs fiyatı: 875.000 TL
Haziran Fiyatı: 925.000 TL
Temmuz Fiyatı: 1.195.100 TL
Ağustos Fiyatı: 1.195.100 TL
Eylül fiyatı: 1.195.100 TL
Ekim fiyatı: 1.195.100 TL
Kasım fiyatı: 1.195.100 TL
Aralık fiyatı: 1.195.100 TL
Dacia Sandero
2023 Mayıs fiyatı: 634.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 754.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 890.000 TL
2023 Ağustos fiyatı: 890.000 TL
2023 Eylül fiyatı: 890.000 TL
2023 Ekim fiyatı: 890.000 TL
2023 Kasım fiyatı: 890.000 TL
2023 Aralık fiyatı: 873,900 TL
Dacia Sandero Stepway
Mayıs Fiyatı: 618.000 TL
Haziran Fiyatı: 738.900 TL
Temmuz fiyatı: 834.000 TL
Temmuz fiyatı: 874.000 TL
Ağustos fiyatı: 874.000 TL
Eylül fiyatı: 874.000 TL
Ekim fiyatı: 874.000 TL
Kasım fiyatı: 874.000 TL
Aralık fiyatı: 857,900 TL
Dacia Duster
Mayıs Fiyatı: 679.900 TL
Haziran Fiyatı: 828.000 TL
Temmuz Fiyatı: 941.000 TL
Temmuz fiyatı: 985.000 TL
Ağustos fiyatı: 985.000 TL
Eylül fiyatı: 985.000 TL
Ekim fiyatı: 985.000 TL
Kasım fiyatı: 899.000 TL
Aralık fiyatı: 899.000 TL
Fiat 500 HB
Mayıs Fiyatı: 718.900 TL
Haziran Fiyatı: 825.900 TL
Temmuz Fiyatı: 924.250 TL
Temmuz fiyatı: 969.900 TL
Eylül fiyatı: 969.900 TL
Ekim fiyatı: 969.900 TL
Kasım fiyatı: 969.900 TL
Aralık fiyatı: 969.900 TL
Ford Fiesta
Mayıs fiyatı: 694.100 TL
Haziran fiyatı: 858.400 TL
Temmuz fiyatı: 987.300 TL
Eylül fiyatı: 924.700 TL
Ekim fiyatı: 924.700 TL
Kasım fiyatı: 887.900 TL
Aralık fiyatı: 878.000 TL
Honda Jazz
Temmuz fiyatı: 1.362.000 TL
Ağustos fiyatı: 1.362.000 TL
Eylül fiyatı: 1.390.000 TL
Ekim fiyatı: 1.390.000 TL
Kasım fiyatı: 1.390.000 TL
Aralık fiyatı: 1.390.000 TL
Hyundai Bayon
Mayıs: 655.000 TL
Haziran: 760.000 TL
Temmuz Fiyatı: 849.085 TL
Ağustos Fiyatı: 895.000 TL
Eylül Fiyatı: 915.000 TL
Ekim Fiyatı: 915.000 TL
Kasım Fiyatı: 915.000 TL
Aralık Fiyatı: 960.000 TL
Kia Rio
Mayıs- 723.000 TL
Haziran- 778.000 TL
Temmuz fiyatı: 846.217 TL
Ağustos fiyatı: 955.000 TL
Eylül fiyatı: 955.000 TL
Ekim fiyatı: 955.000 TL
Kasım fiyatı: 955.000 TL
Aralık fiyatı: 955.000 TL
Nissan Juke
2023 Mayıs fiyatı: 807.600 TL
2023 Haziran fiyatı: 961.500 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.123.500 TL
2023 Ağustos Fiyatı: 1.123.500 TL
2023 Eylül Fiyatı: 1.140.300 TL
2023 Ekim Fiyatı: 1.097.700 TL
2023 Kasım Fiyatı: 1.117.700 TL
2023 Aralık Fiyatı: 1.059.600 TL
Opel Corsa
2023 Mayıs fiyatı: 604.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 792.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 838.900 TL
2023 Ağustos Fiyatı: 880.900 TL
2023 Eylül Fiyatı: 880.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 880.900 TL
2023 Kasım fiyatı: 880.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 889.900 TL
Opel Astra
2023 Mayıs fiyatı: 844.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 972.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.169.900 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Eylül fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Kasım fiyatı: 1.239.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 1.252.900 TL
Opel Crossland
2023 Mayıs fiyatı: 783.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 1.044.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.062.900 TL
2023 Ağustos fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Eylül fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Ekim fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Kasım fiyatı: 1.104.900 TL
2023 Aralık fiyatı: 1.104.900 TL
Peugeot 208
Mayıs 2023 fiyatı: 701.500 TL
Haziran fiyatı: 811.000 TL
Temmuz fiyatı: 961.000 TL
Ağustos fiyatı: 997.000 TL
Eylül fiyatı: 997.000 TL
Ekim fiyatı: 997.000 TL
Kasım fiyatı: 1.043.500 TL
Aralık fiyatı: 1.043.500 TL
Renault Megane Sedan
Mayıs Fiyatı - 752.000 TL
Haziran Fiyatı -903.000 TL
Temmuz fiyatı: 1.038.000 TL
Eylül fiyatı: 1.089.000 TL
Ekim fiyatı: 1.031.900 TL
Kasım fiyatı: 1.031.900 TL
Aralık fiyatı: 1.031.900 TL
Suzuki Swift Hibrit
Mayıs Fiyatı: 744.000 TL
Haziran Fiyatı: 854.000 TL
Temmuz fiyatı: 976.500 TL
Ağustos fiyatı: 1.024.000 TL
Eylül fiyatı: 1.024.000 TL
Ekim fiyatı: 1.044.000 TL
Kasım fiyatı: 1.058.000 TL
Aralık fiyatı: 1.028.000 TL
Toyota Corolla
Mayıs Fiyatı - 781.150 TL
Haziran fiyatı: 882.150 TL
Temmuz fiyatı: 998.950 TL
Ağustos fiyatı: 1.133.550 TL
Eylül fiyatı: 1.133.550 TL
Ekim fiyatı: 1.182.800 TL
Kasım fiyatı: 1.182.800 TL
Aralık fiyatı: 1.189.300 TL
Aralık ayı kampanyalı fiyatı: 1.002.800 TL
Toyota Yaris
Mayıs Fiyatı - 832.350 TL
Haziran fiyatı: 921.950 TL
Temmuz fiyatı: 1.043.950 TL
Ağustos fiyatı: 1.132.200 TL
Eylül fiyatı: 1.132.200 TL
Ekim fiyatı: 1.132.200 TL
Kasım fiyatı: 1.132.200 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 997.000 TL
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