Otomotiv Sanayii Derneği'nden Birleşik Krallık açıklaması

Otomotiv Sanayii Derneği, Birleşik Krallık ile Türkiye'nin imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sayesinde iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacminin korunacağını duyurdu.

Türkiye'nin Birleşik Krallık ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonrasında açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16'sını otomotivin oluşturduğunu ve otomotiv ticaret hacminin korunacağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, anlaşmaya ilişkin tüm teknik detaylar incelendikten sonra tam bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi.

"BREXIT YIKICI ETKİLER DOĞURUR"

Brexit'in otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreç olduğunu kaydeden Yenigün, konuyu yıllardır takip ettiklerini, üzerine kapsamlı raporlar hazırlattıklarını ve sürekli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yenigün, Birleşik Krallık'ın otomotiv sektörünün ana ticaret ortaklarından olduğunu ve yüksek önem arz ettiğini vurgulayarak, "Otomotiv, toplam ticaret hacmimizin yüzde 16'sını oluşturuyor. Birleşik Krallık ile AB'nin Ticaret Anlaşması imzalamasının ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA'nın imzalanması bizleri çok memnun etti. Sanayimiz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

Haydar Yenigün, Brexit sürecinin anlaşmasız ayrılıkla sonuçlanması durumunda Türkiye'nin otomotiv sanayisinin ağır bir süreçten geçeceği ihtimalini hatırlattı.

Anlaşmasız ayrılık durumunun, otomotiv ihracatında yıllık yaklaşık 50 bin adetlik azalma ve tedarik sanayi ihracatında 150 milyon dolar kayıp oluşturabileceğini belirten Yenigün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun sonucunda da yaklaşık 4 bin kişilik istihdam kaybına neden olacak kadar yıkıcı etkiler doğurabilirdi. Bakanlığımızla yaptığımız istişarelerde, AB ile Birleşik Krallık'ın anlaşmaya varmasının hemen akabinde Türkiye'nin de Birleşik Krallık ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu biliyorduk.

Bu süreci son derece hassasiyetle yönettiğini bildiğimiz Ticaret Bakanlığı'mızın gayretleriyle anlaşmanın sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz."

Verilen bilgiye göre, Birleşik Krallık, Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl dördüncü sırada yer aldı. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında, Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.