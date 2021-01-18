Otomotiv sanayisinin üretimi 2020'de yüzde 11 düştü

Toplam otomotiv üretimi geçen yıl 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi de yüzde 13 düşüşle 855 bin 43 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl toplam üretim 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet oldu.

Otomobil üretimi de yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.

KAPASİTE YÜZDE 65 OLDU

Otomotiv sanayisinin 2020 kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46 ve traktörde ise yüzde 51 oldu.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ YÜZDE 8 AZALDI

2020'de ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu dönemde hafif ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı.

Pazara bakıldığında ise toplam ticari araç pazarı 2019'a göre yüzde 78, hafif ticari araç pazarı yüzde 77 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 82 arttı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 62

Geçen yıl otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019'a göre yüzde 62 artış kaydederek 796 bin 200 adet oldu. Aynı dönemde otomobil pazarı da yüzde 58 artış gösterdi ve 610 bin 109 adet seviyesinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2020'de toplam pazar yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 20, ağır ticari araç pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi.

Otomobil pazarı ise iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 2 üzerine çıktı.