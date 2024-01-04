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Otomotiv satışında tüm zamanların rekoru kırıldı! 2023 yılında 1 milyonu aştı

Otomotiv satışında tüm zamanların rekoru kırıldı! 2023 yılında 1 milyonu aştı Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57,4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adet ile tüm zamanların rekorunu kırdı..