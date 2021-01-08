Otomotiv sektörü, 2020'de 25,5 milyar dolar ihracat yaptı

Otomotiv sektörü, 2020'de 25,5 milyar dolar ihracat yaptı

Otomotiv endüstrisi 2020'de, 2019'a göre ihracatındaki yüzde 16,5'lik düşüşe rağmen, 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarla yine en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'den (OİB) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle bir dönem ülke pazarlarının kapanmasından olumsuz etkilenen otomotiv ihracatı, 2019 yılına göre yüzde 16,5 azaldı.

Otomotiv endüstrisi, buna rağmen Türkiye ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak üst üste 15'inci yılında en fazla dış satıma imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Ürün grupları bazında binek otomobillerde 2020'de, 2019'a göre yüzde 20 azalışla 9 milyar 534 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu grubun tüm otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 37,3 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl tedarik endüstrisi ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 11,5, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 14, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 25 geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ülkeler bazında yine en büyük pazar olan Almanya'ya, geçen sene 3 milyar 571 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleşti. Diğer büyük pazarlardan İtalya'ya yüzde 27, İspanya'ya yüzde 16, Fransa'ya yüzde 14 ihracat düşüşü yaşandı. Mısır'a dış satım ise yüzde 27 arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2020 yılında yüzde 75,4 pay ve 19 milyar 266 milyon dolar ihracatla otomotivin en önemli pazarı olma konumunu korudu.