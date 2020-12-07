Otomotiv sektörü, kasımda 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv sektörü, kasımda 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, geçen ay gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar dış satımla 2020'nin aylık bazda ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörü ihracatı, kasım ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artarak 2 milyar 698 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, geçen ay gerçekleştirdiği 2,7 milyar dolar dış satımla, 2020'nin aylık bazda ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

İKİNCİ EN YÜKSEK RAKAM

Otomotiv sektörü, ekimde gerçekleştirdiği 2,9 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda ikinci en yüksek ihracat rakamını kasımda elde etti.

Kasım ayında Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün payı ise yüzde 16,8 oldu.

Kasım ayında ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 8 milyon dolar, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 908 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 43 artışla 536 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 25 azalışla 143 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Geçen ay, en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 12 gerileyerek 351 milyon dolar oldu.

Otomotiv ihracatı, ikinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 28 artışla 329 milyon dolar, Birleşik Krallık'a da yüzde 43 artışla 265 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasımda önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 11, ABD'ye yüzde 32, İsrail'e yüzde 27, Mısır'a yüzde 34 ihracat artışı görülürken, Slovenya'ya ihracat yüzde 12, Fas'a ihracat yüzde 15, Romanya'ya ihracat ise yüzde 46 düştü.