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    Otomotiv sektöründeki sorunlar devam ediyor

    Henüz çip krizi çözüme kavuşmamışken Avrupa'daki enerji krizi de otomobil üretimini vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 08:36
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    Otomotiv sektöründeki sorunlar devam ediyor

    Birkaç yıldır otomotiv sektöründe devam eden küresel çip tedarik sorunları, hala çözülebilmiş değil. Günümüzde ise sektörüde çeşitli sorunlar baş göstermeye devam ediyor.

    Otomotivde son 2 seneye damgasını vuran çip krizinin etkileri tam olarak bitmeden sektör, son 7-8 aydır da lojistik, ham madde ve enerji krizi gibi farklı sorunlarla mücadele ediyor.

    "İyileşme beklemiyoruz"

    Araç fiyatlarını doğrudan etkileyen bu nedenler hakkında açıklama yapan Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek "Hâliyle araç fiyatlarında da global anlamda artış yaşanıyor. Yakın zamanda bu başlıklarda bir iyileşme olmasını beklemiyoruz.

    Zaten hâlihazırda Ocak-Eylül 2022 döneminde 0 km araç fiyatlarındaki artış tam olarak yüzde 50’ye yükseldi.

    Dolayısıyla 0 km araç fiyatları ister istemez maliyetlerin artmasından ötürü yükselmeye daha da devam edecek.

    Bu sadece Türkiye’ye has bir durum değil. Globalde de olacağı için Türkiye de bundan payına düşeni alacak." dedi.

    otomotiv

    Eylül-ekim döneminde markadan markaya değişse de genel olarak yüzde 10 oranında tedarikte pozitif birtakım gelişmelerin olduğuna dikkat çeken Cardata Genel Müdürü Yalçın, "Araç bulunurluğunun kısmen artmasını tüketiciler fırsat olarak değerlendirmeli. Yeni bir araç düşünenlere kararlarını ertelemeden mevcut fiyat seviyelerinden hızla gerçekleştirmelerini öneriyoruz" dedi.


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