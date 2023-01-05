Otomotiv şirketi SsangYong isim değişikliğine gidiyor

SsangYong, hissedarlardan onay alınması durumunda şirketin ismini değiştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl KG Group tarafından satın alınan Güney Koreli otomotiv şirketi SsangYong, ismini değiştirmeyi planlıyor.

G Group, mart ayında hissedarlardan onay alınması durumunda şirketin ismini değiştirmeyi planladıklarını duyurdu.

Yeni isim belli oldu

Değişiklik gerçekleşirse, SsangYong'un yeni ismi KG Mobility olacak ve otomobillerin üzerinde KG logosu yer alacak.

KG Group, SsangYong üzerinde son yıllarda oluşan kötü imajı bu isim değişikliğiyle silmek istiyor.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Kwak Jea-Sun, "SsangYong Motor ismi iyi anılarla dolu bir hayran kitlesine sahip olsa da kötü bir imajı da var." dedi.

Korece "ikiz ejder" anlamına gelen SsangYong ismi, 36 yıldır marka tarafından kullanılıyor.



