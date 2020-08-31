Otomotiv şirketleri yılın ilk yarısında 2 milyar lira kâr etti

Otomotiv şirketleri yılın ilk yarısında 2 milyar lira kâr etti

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2020'nin ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 arttı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle mart ayından haziran ayına kadar çeşitli aksaklıklar yaşayan otomobil üreticileri, daha sonra normalleşmenin başlamasıyla eski günlerine dönmüştü.

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2020'nin ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net kârı, bir önceki yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 16,9 artarak 2 milyar 67 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde otomotiv şirketlerinin öz kaynakları yüzde 12,4 ve aktifleri yüzde 10,8 artarken, satışları yüzde 9,2 geriledi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5'i ilk yarıyı kârla, 3'ü ise zararla kapattı.

Söz konusu dönemde Türk Traktör'ün, kârını yüzde 652 artırarak 21,4 milyon liradan 160,6 milyon liraya çıkarması dikkati çekti.

EN ÇOK KÂR EDEN FORD OTOSAN OLDU

Kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,4 artıran Ford Otosan, 909.4 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu.

Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 634.6 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde etmesine karşın şirketin kârı, ilk yarıda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 13,4 azalış gösterdi.

Geçen yılın ilk yarısında 44.1 milyon lira zarar açıklayan Doğuş Otomotiv, bu yılın aynı döneminde 229,4 milyon kâr elde etti.

2019'un ilk yarısını 195.3 milyon lira kârla tamamlayan Otokar, bu yılın aynı döneminde 172.3 milyon lira kâr açıkladı.

Tümosan Motor ve Traktör'ün geçen yılın ilk 6 ayında 18.1 milyon lira olan zararı, 2020'nin ilk yarısında 2.7 milyon liraya geriledi.

Karsan Otomotiv 2019'un ilk yarısında 8.3 milyon lira olan kâr ederken, bu yılın aynı döneminde 4 milyon lira zarar açıkladı.

En yüksek zararı Anadolu Isuzu elde etti. Anadolu Isuzu'nun 2019'un ilk yarısında 15.8 milyon lira olan zararı, bu yılın ilk yarısında 32.2 milyon liraya çıktı.