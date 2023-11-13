Otomotiv üretimi 10 ayda yüzde 12 arttı Toplam otomotiv üretimi, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 olarak gerçekleşti.

AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının 10 aylık dönemine ilişkin sonuçları yayınladı.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın 10 aylık dönemine kıyasla yüzde 23 artış sağlayan otomobil üretimi 779 bin 328'e, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 258 bin 751'e yükseldi.

Ticari araç grubunda, yılın 10 ayında üretim yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 23 arttı. 2022'nin 10 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 46, ağır ticari araç pazarı yüzde 24, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 51 arttı.

Pazar yüzde 62 büyüdü

2023'ün 10 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 999 bin 858'den kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 68'lik artış sağladı ve 749 bin 501'e ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)