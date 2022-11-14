Otomotiv üretimi ilk 10 ayda yüzde 5 arttı

Bu yılın ilk 10 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılı Ocak-Ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini paylaştı.

AA'da yeralan habere göre, yılın 10 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865 olarak kayıtlara geçti. Sadece otomobil üretimi ise yüzde 0,3 gerileyerek 633 bin 369 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 31 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 yükseldi.

Otomotiv ihracatı arttı

Ocak-ekim döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 artarak 779 bin 317 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 10 arttı.

Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 12 artarak 15 bin 172 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-ekim döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.