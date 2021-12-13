Otomotiv üretimi ilk 11 ayda azaldı

İlk 11 ayda otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım 2021 üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini yayınladı.

Paylaşılan rapora göre, otomotiv üretimi bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde üretim; ağır ticari araç grubunda yüzde 41 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı.

SATIŞLARDA ARTIŞ VAR

Yılın 11 ayında ticari araç pazarı yüzde 18, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 artış gösterdi.

Toplam pazar, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil pazarı yüzde 2 azalarak 518 bin 294 adet oldu.

OTOMOTİV İHRACAT RAKAMLARI

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 507 bin 399 adet oldu.

Ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 16, euro bazında ise yüzde 12 arttı.

