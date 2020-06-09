Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı

Bu yılın ilk beş ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet oldu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Her ne kadar son günlerde ülkemizde hayat yavaş yavaş normale dönse de salgının etkileri yılın ilk 5 ayına yansıdı.

Bu kapsamda, mayıs ayında toplam otomotiv üretimi 63 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adet üretimle kapanmıştı

ÜRETİM YÜZDE 34 AZALDI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Bu yılın ilk beş ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil üretimi de yüzde 31 azalarak 288 bin 133 adet olarak gerçekleşti.

Toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu.

Açıklamaya göre, mayıs ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 19 bin 881 adet, traktör üretimi ise bin 900 adet oldu. 2020 yılı ocak-mayıs döneminde, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 gerilerken, ağır ticari araç grubunda bu azalış yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.