Otomotiv üretimi ilk 9 ayda yüzde 19 azaldı

Yılın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 19 azalarak 854 bin 227 adet, otomobil üretimi yüzde 18 azalarak 575 bin 761 adet oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapatıp üretimi durdurmak zorunda kalan otomobil üreticileri, her ne kadar daha sonra üretime yeniden başlasa da bu durum ilk 9 aydaki rakamlara yansıdı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-eylül dönemine ait verileri paylaştı. Yılın ilk 9 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 854 bin 227 adet, otomobil üretimi yüzde 18 azalarak 575 bin 761 adet oldu.

OTOMOBİL İHRACATI DA AZALDI

Bu dönemde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 33 azalarak 616 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 30 oranında azalarak 417 bin 45 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 38 azaldı.

Eylül ayında Türk otomotiv sanayisinin toplam üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 142 bin 129 adet olurken, bu dönemde 90 bin 447 adet otomobil üretildi.

Otomotivin 9 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 57 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 58, ağır ticaride yüzde 40, traktörde ise yüzde 43 oldu.

