Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 12,4 düştü

Yılın ilk çeyreğinde, 2021'in aynı dönemine göre otomotiv üretimi yüzde 12,4, ihracatı ise yüzde 14 düşüş gösterdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-mart dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini yayınlandı.

AA'da yer alan habere göre, ilk çeyrekte toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet olarak kayıtlara geçti. Traktörle birlikte toplam üretim 315 bin 406 adet oldu.

Martta da düşüş var

Otomotiv sanayisinin mart üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 575 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 23,9 düşerek 57 bin 41 adede geriledi.

Pazar yüzde 22,6 küçüldü

Otomotiv pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,6 daraldı ve 160 bin 16 adede geriledi. Otomobil pazarı ise yüzde 25 düşüşle 116 bin 834 adet seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 azalarak 225 bin 550'ye geriledi. Otomobil ihracatı yüzde 20 düşerek 124 bin 599 adet oldu.