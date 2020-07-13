Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 29 azaldı

Bu yılın ilk altı ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet olarak gerçekleşti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Her ne kadar son günlerde ülkemizde hayat yavaş yavaş normale dönse de salgının etkileri yılın ilk 6 ayına yansıdı.

ÜRETİM YÜZDE 29 AZALDI

Buna göre, ocak-haziran döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727 adet, otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adet oldu.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 532 bin 249 adede ulaştı.





Geçen ay toplam üretim 103 bin 273 adet olarak gerçekleşirken, otomotiv sektörü nisan ayını 11 bin 164 adet, mayısı da 63 bin 145 adet üretimle kapatmıştı.

TİCARİ ÜRETİMİ DE DÜŞTÜ

Yılın ilk yarısında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 17, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.