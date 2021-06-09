Otomotivde çip krizi yıl sonuna kadar düzelebilir

Goldman Sachs’ın Baş Asya Ekonomisti Andrew Tilton’a göre, küresel çip sıkıntısından kaynaklanan aksaklıklar yakında sona erecek.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyordu.

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip sorunlarının ne zaman sona ereceği merak konusuyken, açıklamalar arka arkaya geliyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA DÜZELEBİLİR

Goldman Sachs’a göre, küresel çip sıkıntısından kaynaklanan aksaklıklar yakında sona erebilir. Bankanın Asya Baş Ekonomisti Andrew Tilton, durumun 2021′in ikinci yarısında düzelebileceğini söyledi.

"ŞU AN EN KÖTÜ DÖNEMDEYİZ"

Tilton, “Bunun alt sektörler üzerinde bir etkisi olacak. Analistlerimiz muhtemelen şu anda bunun en kötü döneminde olduğuna inanıyor. Yani, şu anda otomobil gibi sektörlerde en büyük bozulmayı görüyoruz ve bu yılın geri yarısında yavaş yavaş azalacak." açıklamasında bulundu.

Tilton, “Tayvan’da kuraklıkların veya orada koronavirüs salgınının yeniden canlanmasının üretimde önemli bir düşüşe yol açabileceği konusunda çok fazla endişe vardı. Şu ana kadar bunu görmedik.” dedi.

Yonga üretim tesisleri günlük olarak büyük miktarlarda su kullanıyor ve dünyanın en büyük çip üreticisine ev sahipliği yapan Tayvan, son 56 yılın en büyük su kıtlığıyla karşı karşıya.

Danışmanlık firması AlixPartners’a göre küresel çip krizi, 2021′de küresel otomobil endüstrisine 110 milyar dolarlık zarar verecek.