Otomotivde çipten sonra şimdi de ham madde krizi kapıda

Pandemi döneminde otomotivden elektroniğe birçok sektörü vuran çip krizi sonrası, şimdi de ham madde krizi yaşanabilir.

Global otomotiv sanayisinde son aylarda çip tedarik sorunları patlak verdi. Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Pandemi döneminde otomotiv sektöründe yaşanan çip krizine bir yenisi daha eklenmek üzere.

Kauçuk ağacının kabuğundan elde edilen, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde yetiştirilen doğal kauçuk, otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde de kullanılıyor.

Sektör temsilcileri, yaşanan seller nedeniyle kauçuk fiyatlarında görülen rallinin başında olunduğunu belirtiyor.

2020'de dünyanın en büyük doğal kauçuk tüketicisi Çin‘de ekonominin yeniden açılması ve büyük çaplı alımları dikkatlerin buraya çevrilmesine neden oldu.

YENİ BİR KRİZ GELEBİLİR

Karantinalar nedeniyle alımlarını durduran ABD’li otomobil üreticileri, aralık itibarıyla kauçuk alımlarına yeniden başladı. Şimdilik sektörde bir sorun görünmese de sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını belirtiyor.