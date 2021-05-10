Otomotivde ilk 4 ayda üretim yüzde 28 arttı

Yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Nisan 2021 dönemine ilişkin üretim, ihracat adetleri ve pazar verilerini yayınladı.

Paylaşılan verilere göre, geçen yıl salgın tedbirleri kapsamında otomotiv sanayinin üretimine büyük ölçüde ara vermesi nedeniyle oluşan baz etkisi, Ocak-Nisan 2021 döneminin artış oranlarına yansıdı.

OTOMOTİV ÜRETİMİ YÜZDE 28 ARTTI

Yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 415 bin 187 adet, otomobil üretimi de yüzde 18 yükselişle 288 bin 211 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 470 bin 859 adet oldu.

İlk 4 ayda otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak kayıtlara geçti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 69, ağır ticari araçlarda yüzde 62 ve traktörde yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE YÜZDE 52 ARTIŞ

Ticari araç üretimi, bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 52 arttı. Söz konusu dönemde üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 89 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 49 artış gösterdi. Aynı dönemde toplam ticari araç üretimi 162 bin 976 adet oldu.

Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 93, hafif ticari araç pazarı yüzde 88 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 124 arttı.

Bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre toplam pazar yüzde 74 artarak 271 bin 173 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 69 artarak 204 bin 839 adet oldu.