Otomotivde magnezyum krizi: Fiyatlar yükselebilir

Otomobil sektöründe çip krizinin ardından yeni bir kriz daha yaşanıyor. Araç üretiminde kullanılan ve alternatifi olmayan magnezyumun üretimindeki sıkıntılar, fiyatları artırabilir.

Bu yılın başlarında otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkilemeye başlayan küresel çip krizinin etkileri hala devam ederken, yeni bir kriz daha kapıda.

Çin, dünyanın magnezyum üretiminin yaklaşık yüzde 85'ine ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki enerji krizi, magnezyum üretimini de oldukça etkiliyor.

Yaklaşık bir ay önce yerel yönetim, 50 magnezyum tesisinden 35 tanesinin yıl sonuna kadar kapatılmasını gerektiğini söylemişti. Bu nedenle otomotiv sektöründe yeni bir magnezyum tedarik sorunu patlak verdi.

Çin'de uzun süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Pekin yönetimi bir yandan sektördeki gücünü elinde tutmak ve dünya çapındaki alıcılarını da kaybetmemek isterken diğer yandan enerji kaynağı olarak kullandığı kömürü de azaltmaya kalkışınca magnezyum tedarikinde sorunlar arttı.

FİYATI KATLANARAK ARTIYOR

Fiyatı yıl başından neredeyse ikiye katlanan magnezyum, alüminyum alaşım üretimi için gerekli bir ham madde.

Söz konusu alaşım, şanzımanlardan direksiyon millerine, koltuk çerçevelerine ve yakıt deposu kapaklarına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

AVRUPA'DA STOKLAR TÜKENİYOR

Geçen ay sonunda Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 11 sanayici birliği ile birlikte artan magnezyum darboğazı konusunda uyarıda bulunarak, "Kasım sonuna kadar Avrupa'daki magnezyum stoklarının tükenmiş olacağından yola çıkıyoruz." açıklamasını yaptı.

Sonuçlarının da üretimde görülmesi muhtemel sorunlar ile bazı üretim tesislerinin kapanması ve bunlara bağlı olarak istihdam kaybı olabileceğine dikkat çekti.

ALMANYA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Konunun, geçen ay sonunda Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çekya Başbakanı Andrej Babis tarafından dile getirildiği biliniyor. Almanya da Çekya da otomobil üreticisi iki ülke olarak darboğazın doğrudan etkilediği devletler.

Uzmanlar, magnezyumun üç ay içinde oksitlenmeye başladığından stoklanması zor bir ürün olduğunu söylüyor.

Dolayısıyla magnezyum talebinin yüzde 95'ini Çin'den tedarik eden Avrupa'da otomobil stokları, yıl sonuna kadar tamamen tükenebilir.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

Uzmanlara göre böyle giderse, magnezyum kıtlığı otomotiv sektöründe ciddi bir sorun haline gelecek ve bu da doğrudan araç fiyatlarına yansıyacak.

Yarı iletken tedariğindeki sıkıntıların küresel otomotiv sektöründe 210 milyar dolar gelir kaybına neden olacağı belirtiliyor. Ancak işin içine bir de magnezyum krizi eklenirse, hasar çok daha ciddi boyutlara ulaşabilir.