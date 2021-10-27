Otomotivde magnezyum krizi patlak verdi

Magnezyum üretiminin çoğunluğu elinde bulunduran Çin'de enerji krizinin yaşanması, dünya genelindeki otomotiv üretimini etkileyebilir.

Bu yılın başlarında otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkilemeye başlayan küresel çip krizinin etkileri hala devam ederken, Çin'den gelen yeni bir kriz daha kapıda.

Çin, dünyanın magnezyum üretiminin yaklaşık yüzde 85'ine ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki enerji krizi, magnezyum üretimini de oldukça etkiliyor.

Yaklaşık bir ay önce yerel yönetim, 50 magnezyum tesisinden 35 tanesinin yıl sonuna kadar kapatılmasını gerektiğini söyledi. Bu nedenle otomotiv sektöründe yeni bir magnezyum tedarik sorunu patlak verdi.

FİYATI KATLANARAK ARTIYOR

Fiyatı yıl başından neredeyse ikiye katlanan magnezyum, alüminyum alaşım üretimi için gerekli bir ham madde.

Söz konusu alaşım, şanzımanlardan direksiyon millerine, koltuk çerçevelerine ve yakıt deposu kapaklarına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Uzmanlar, magnezyumun üç ay içinde oksitlenmeye başladığından stoklanması zor bir ürün olduğunu söylüyor.

Dolayısıyla magnezyum talebinin yüzde 95'ini Çin'den tedarik eden Avrupa'da otomobil stokları, yıl sonuna kadar tamamen tükenebilir.

Yarı iletken tedariğindeki sıkıntıların küresel otomotiv sektöründe 210 milyar dolar gelir kaybına neden olacağı belirtiliyor. Ancak işin içine bir de magnezyum krizi eklenirse, hasar çok daha ciddi boyutlara ulaşabilir.