Otomotivden elde edilen ÖTV geliri yüzde 50 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgiye göre, devletin otomotivden tahsil ettiği ÖTV geliri, 2021'in 11 ayında geçen yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

Yeni araç sahibi olmak isteyenlerin korkulu rüyası haline gelen ÖTV, bu yıl da özellikle sıfır araç fiyatlarını ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor.

Her ne kadar geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV düzenlemesiyle bazı modellerin fiyatları düşse de ardından doların sert yükselmesi, fiyatları yeniden uçuşa geçirdi.

ÖTV GELİRLERİ YÜZDE 50 ARTTI

EBS Danışmanlık'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanarak hazırladığı tabloya göre, devletin 11 ayda otomotivden tahsil ettiği ÖTV geliri 58 milyar liraya dayandı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artış anlamına geliyor.

Dahası, devletin 2021 yılına ilişkin ÖTV geliri hedefi 39,8 milyar TL olarak açıklanmıştı. Daha yıl bitmeden bu hedef neredeyse 18 milyar TL aşılmış durumda.

Paylaşılan bilgilere göre, 2020'nin kasım ayında araç başına ortalama ÖTV tahsilatı 79 bin 946 TL olarak hesaplanırken. bu rakam 2021'in aynı ayında 101 bin 300 TL'ye yükseldi.

Günümüzde yüksek dolar kuru nedeniyle yüzde 50 ÖTV diliminde yalnızca birkaç araç kaldı. Ancak önümüzdeki günlerde bu araçların da yüzde 80'lik dilime girmesi bekleniyor.