Otonom araç firması Nuro, sürücüsüz teslimatlara başlıyor

Nuro firmasının geliştirdiği sürücüsüz ve ticari amaç doğrultusunda teslimat yapan araçlar, önümüzdeki yıl Kaliforniya'da görev yapacak.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle elektrikli ve sürücüsüz (otonom) araçlar oldukça popüler olmaya başladı.

Otonom araç geliştiren şirketlerden biri olan Nuro, sürücüsüz teslimat operasyonlarına önümüzdeki yıl Kaliforniya'da başlamayı planlıyor. Daha önce R2 araçlarını eyalette nisan ayında test eden şirket, artık bu hizmeti resmi olarak hayata geçirecek. Firmanın araçları saatte 56 kilometre hız ile sınırlandırılacak.

Nuro, iki eski Google mühendisi tarafından kuruldu ve Japon Softbank firması tarafından finanse edildi. Araçlar, içinde sürücü veya yolcu olmaksızın çalışacak şekilde tasarlandı.

Otonom araç R2, hareketini yönlendirmek için radar, termal görüntüleme ve 360 derecelik kameralar kullanıyor. Ayrıca aracın direksiyon simidi, pedalları veya yan dikiz aynaları da bulunmuyor.

OTONOM ARAÇLAR HAYATIMIZA GİRİYOR

Nuro'nun elektrikli teslimat aracını bir kenara bırakacak olursak, otonom araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Ekim ayında, Google’ın Waymo hizmetinin bir parçası olarak, sürücüsüz taksiler Arizona’da faaliyete geçmişti.

Çevrimiçi teknoloji ve perakende devi Alibaba tarafından desteklenen benzer bir hizmet şu anda Çin’in en büyük şehri Şanghay’da test ediliyor.