Otonom teslimat aracı Nuro yenilendi

Otonom teslimat aracı Nuro'nun üçüncü jenerasyonu görücüye çıktı. İşte yenilenen teslimat aracının özellikleri...

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle elektrikli ve sürücüsüz (otonom) araçlar oldukça popüler olmaya başladı. Otonom araç geliştiren şirketlerden biri olan Nuro, özellikle teslimat araçlarıyla dikkat çekiyor.

Nuro, iki eski Google mühendisi tarafından kuruldu ve Japon Softbank firması tarafından finanse edildi. Araçlar, içinde sürücü veya yolcu olmaksızın çalışacak şekilde tasarlandı.

TESLİMAT ARACI YENİLENDİ

Nuro'da yapılan en büyük değişim, kargo kapasitesinin eskiye göre iki katına çıkarılmış olması.

Otonom araç, bu haliyle 765 litre kapasiteye sahip. Bu da yapılan açıklamaya göre yaklaşık 24 tane market poşetini tek seferde taşıyabileceği anlamına geliyor.

Nuro; kameralar, termal kameralar, LiDAR ve radar sensörlerinin yardımıyla 360 derece görüş açısına sahip ve etrafını sürekli tarıyor.

Yeni jenerasyon, kendi sensörlerini temizleyebilme yeteneğiyle farklı hava şartlarına uygun olarak geliştirildi.

Yeni model, ayrıca bir öncekine göre daha yetenekli. Aracın azami hızı saatte 40 km'den 72 km'ye yükseltildi.

Otonom teslimat aracı Nuro, BYD'nin Kuzey Amerika tesislerinde üretilecek ve otonom teknolojileri Nuro'nun Nevada'daki tesislerinde entegre edilecek.