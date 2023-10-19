Otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke Çin oldu Çin Sivil Havacılık İdaresi, EHang Holdings adlı bir şirketin uçan taksisine ticari deneme izni verdi.

ensonhaber.com

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini 2021 yılında tanıtmıştı.

Şirketin geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Çin ticari onay verdi

EHang Holdings, hava taksisinin ticari denemelerine başlamak için Çin hükümetinden onay aldığını duyurdu.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), hava taksinin “CAAC'ın güvenlik standartlarına ve uçuşa elverişlilik gerekliliklerine tamamen uygun olduğunu” söyledi. Kurum ilk kez ticari bir İHA (insansız hava aracı) için sertifika verdi.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Şirket, Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından onay alan uçan taksilerde herhangi bir kusur veya güvenlik zafiyetinin de olmadığını söylüyor.

EHang CEO'su Hu Huazhi, geliştirdikleri yeni uçan taksilerle ulaşımda çağ atlayacaklarını ve sivil hava taşımacılığına yeni bir soluk getireceklerini belirtmişti.