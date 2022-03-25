Otoyollarda ve köprü geçişlerinde OGS devri 31 Mart'ta sona erecek

Otoyollarda ve köprü geçişlerinde OGS devri 31 Mart itibarıyla sona erecek. Vatandaşlar OGS iptali sonrası Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre, otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) çok yakında sona erecek.

Milyonlarca sürücüyü ilgilenen kararda son tarih 31 Mart. OGS'si olan vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye geçmesi gerekiyor.

800 bin kişinin geçmesi beklenen HGS sistemine nasıl geçileceği ve izlenecek adımlar vatandaşlarla paylaşıldı.

KAPATILMAMIŞ OGS'LER İPTAL EDİLECEK

Bugün itibarıyla son 6 günün kaldığı Otomatik Geçiş Sistemi'nde 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

HGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.

İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabından kredi kartlarına iade edilecek.