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    Otoyollarda ve köprü geçişlerinde OGS devri yarın sona eriyor

    Otoyollarda ve köprü geçişlerinde OGS devri 31 Mart itibarıyla sona erecek. Vatandaşlar OGS iptali sonrası Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 08:42
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    Otoyollarda ve köprü geçişlerinde OGS devri yarın sona eriyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre, otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) yarın itibarıyla sona eriyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, OGS ve HGS'nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS'nin kaldırılacağı vurgulandı.

    Milyonlarca sürücüyü ilgilenen kararda son tarih 31 Mart. OGS'si olan vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye geçmesi gerekiyor.

    KAPATILMAMIŞ OGS'LER İPTAL EDİLECEK

    Bugün itibarıyla son 1 günün kaldığı Otomatik Geçiş Sistemi'nde 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

    OGS

    HGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

    OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.

    İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.

    OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.

    İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabından kredi kartlarına iade edilecek.


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