ÖTV değişikliği borsadaki şirketleri de etkiledi

ÖTV'de yapılan değişiklikler, borsada işlem gören otomotiv şirketlerini de etkiledi. İthal otomobil satan şirketlerin hisse değeri düşerken, yerli otomobil şirket hisselerinde artış yaşandı.

Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV artışı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bu kapsamda, motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu.

ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu.

Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı.

Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.

BORSADAKİ ŞİRKETLER DE ETKİLENDİ

Otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklikler, otomobil fiyatlarının yanı sıra borsada işlem gören şirketleri de etkiledi.

Türkiye'de sattığı otomobillerin yüzde 90'ını Bursa'daki fabrikada üreten Tofaş'ın, Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri gün içinde yükselişe geçti. Tofaş hisselerinde bugün yüzde 2,3 yükseliş gerçekleşti ve 22.6 TL'ye yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden Doğuş Otomotiv ve Ford Otosan ise, Tofaş'ın aksine gün içinde değer kayıpları yaşadı.

Audi, Volkswagen, Skoda, Seat gibi markaların satışını gerçekleştiren Doğuş Otomotiv'in hisseleri yüzde 4 düşüş ile 14.98 TL'ye geriledi.

Türkiye'nin önemli ticari araç üreticilerinden olan Ford Otosan ise, satışını gerçekleştirdiği binek otomobillerin ithal olması borsada değer kaybı yaşadı.

Ford Otosan'ın hisseleri de gün içinde yüzde 2,6 düştü ve 85.5 TL'ye indi.