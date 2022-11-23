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    ÖTV düzenlemesi beklentisi, satışları durma noktasına getirdi

    Otomobil fiyatlarında belirli oranda indirim sağlayacak ÖTV matrah artışı düzenlemesi, satışları durdurdu.
    • 23.11.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:22
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    ÖTV düzenlemesi beklentisi, satışları durma noktasına getirdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacağını, ancak ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

    Bu sayede alt matraha düşen otomobillerde, yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. 1 Aralık'ta devreye girecek matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında değişiklik olmayacak.

    Satışlar durma noktasına geldi

    ÖTV matrah değişikliği açıklamasından sonra, sıfır otomobil alacaklar siparişleri iptal etmeye başladı.

    Vatandaşlar, otomobilleri daha ucuza alabilmek için 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek ÖTV değişikliğini bekliyor.

    Otomotivciler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamasının ardından dün piyasada satışların durma noktasına geldiğini, ayrıca fırsatçılara da gün doğduğunu dile getirdi.

    otomotiv

    Sektörün çatı kuruluşları olan OYDER, ODD ve OSD yetkileri konuyla ilgili acil toplandı. İlgili STK’lar, tarihin öne çekilmesi talebini ortak bir yazıyla bakanlığa iletmeyi planlıyor.

    Tüketici, aldığı araçtan zarar edebileceği endişesiyle taleplerini öteliyor. Bu belirsizlikler sadece tüketicileri değil aynı zamanda araç sağlayıcıları ve satıcıları da plan yapamaz bir duruma getiriyor.


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