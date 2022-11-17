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    ÖTV düzenlemesi beklerken, sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor

    Yeni bir otomobil satın almak isteyenler ÖTV matrah değişikliğini beklerken, fiyatlar sürekli olarak yükseliyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:51
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    ÖTV düzenlemesi beklerken, sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacağını, ancak ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

    Bu sayede alt matraha düşen otomobillerde yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. Matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında değişiklik olmayacak.

    Yeni bir otomobil satın almak isteyenler ÖTV matrah değişikliğini beklerken, fiyatlar sürekli olarak yükseliyor.

    Kasımda iki kez zam yapan markalar var

    Artan parça fiyatları ve döviz kurunun etkisiyle markalar, birbiri ardına zam yapmaya devam ediyor. Üstelik bazı markalar, kasım ayı içerisinde ikinci kez otomobil fiyatlarını artırdı.

    ÖTV düzenlemesi beklerken, sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor #1

    Örneğin Türkiye'de en çok satılan otomobil modellerinden Fiat Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı kasım ayı içerisinde önce 395 bin 900 TL'ye, daha sonra 402 bin 900 TL'ye yükseldi. Renault ve Dacia da Kasım ayının ilk yarısında iki defa fiyatlara zam yaptı

    Marka temsilcilerinden gelen bilgilere göre, önümüzdeki süreçte parça fiyatları artmaya devam edecek. Bu nedenle, 2023 yılında devreye girmesi beklenen ÖTV matrah güncellemesi, zamların gölgesinde kalabilir.


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