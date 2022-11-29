ÖTV düzenlemesinden sonra 400 bin TL altı sıfır otomobiller

Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları indirdi. Bazı otomobillerin fiyatları 400 bin TL'nin altına düştü.

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Bazı modeller 400 bin TL altına düştü

Matrah güncellemesi, genel olarak ülkemizde üretilen yerli otomobillerin fiyatlarını düşürdü. ÖTV düzenlemesinden önce 400 bin TL altı sıfır araç kalmazken, düzenlemeden sonra birkaç modelin fiyatı 400 bin TL'nin altına geriledi.

ÖTV düzenlemesinden sonra 400 bin TL altına satın alabileceğiniz 8 otomobil şöyle:

1. Hyundai i10: 300 bin 566 TL

2. Fiat Egea Sedan - 355 bin 800 TL

3. Hyundai i20 - 364 bin 520 TL

4. Kia Picanto - 369 bin 420 TL

5. Renault Taliant - 372 bin TL

6. Renault Clio - 373 bin TL

7. Fiat Egea Hatchback - 377 bin 800 TL

8. Fiat Egea Cross - 387 bin 700 TL