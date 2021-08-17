ÖTV düzenlemesinden sonra ikinci elde fiyatların düşmesi uzun sürecek

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV düzenlemesinin ikinci ele birkaç ay içinde yansıyacağını, ancak fiyatların çok fazla düşmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz günlerde sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı.

Yapılan düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinin değiştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KISA VADEDE ETKİSİ OLMAZ"

Söz konusu düzenlemenin ikinci el araçlara yönelik etkisine değinen Yalçın, “İkinci el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin hemen kısa vadede bir etkisi olmaz. Yani ikinci el araç fiyatları hemen düşmez.

"DÜŞÜŞ YÜZDE 2-3'Ü GEÇMEZ"

Zaten ikinci el fiyatlarındaki düşüş de -ki o da bazı modellerde- C ve B segmenti ikinci el araçlarda olur. O da bazı modellerinde. Ama fiyatların düşmesi hemen olmaz, iki ayı bulur, o da yüzde 2-3’ü geçmez.

Ayrıca yüksek maliyetli ikinci el araç satın alana bayi ve galeriler, fiyatların düşmesiyle ellerindeki ikinci el araçlar sıfır fiyatlarından yüksek kalacak.

Buna dayanamayacak olan bayi, galeri ve esnaf fiyatları aşağı çeker ikinci elde. Gücü olan çekmez. 3-4 ay daha bekler ki tekrardan sıfır araç fiyatları yeniden yükselsin.” diye konuştu.

