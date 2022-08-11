ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve İkinci el otomobil fiyatları düşer mi?

Otomobil alacak vatandaşlar ardarda gelen açıklamalar sonrası piyasanın düşmesini bekliyor.Peki otomobil fiyatları düşecek mi?

Otomobillerden alınan ÖTV'ye ilişkin verginin azaltılacağı beklentisi otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağı konusunu gündeme getirmişti.Piyasa bu haberi konuşurken Ticaret Bakanı Mehmet Kuş'un yaptığı bir açıklama ile otomobil piyasasında düşüş beklentisi arttı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, ilk tescilinden sonra otomobillerin 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satışına izin verilmeyeceğine yönelik düzenlemenin hayata geçirileceğini açıklaması sonrası otomobil fiyatlarında bir düşüş beklentisi oluşmaya başladı.

Bu açıklamaların ardından otomobil fiyatları düşecek mi sorusu gündeme gelmeye başladı.Otomobil alacak vatandaşlar ÖTV indirimini ve Ticaret Bakanı'nın açıkladığı haber sonrası fiyatların düşmesini beklemeye başladı.

Piyasanın bu beklentiler sonrası yavaşladığı ve otomobil satışlarının büyük oranda azaldığı belirtiliyor.İlerleyen zamanlarda konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşacağız.