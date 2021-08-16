ÖTV indirimi sonrası fiyatları düşen otomobiller

Sıfır binek otomobillerdeki ÖTV matrah düzenlemesinin ardından bazı modellerin fiyatlarında düşüş yaşandı. İşte düzenlemenin ardından fiyatı düşen modeller...

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz günlerde sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı.

Yapılan düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Söz konusu düzenleme ile birlikte, ÖTV dilimi değişen birçok araçta 50 bin TL'ye varan fiyat düşüşleri yaşandı. Gelin hep birlikte, ÖTV düzenlemesi öncesi ve sonrası fiyatlara daha yakından bakalım.

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

FIAT

Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT

ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL

Fiat Egea Sedab 1.6 Urban

ÖTV öncesi - 298 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL

Fiat Egea Cross 1.0 Lounge:

ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL

TOYOTA

Toyota Corolla Dream 1.5 Benzinli Manuel

ÖTV öncesi - 288 bin 950 TL

ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 791 TL

Toyota Corolla Dream 1.2 Multdrive S

ÖTV öncesi - 311 bin 350 TL

ÖTV indirimi sonrası - 259 bin 459 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame S

ÖTV öncesi - 317 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL

Toyota Corolla Sedan Hybrid

ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL

ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL

Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S

ÖTV öncesi - 279 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL

Toyota Yaris Flame 1.5 M.drive S

ÖTV öncesi - 296 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 246 bin TL

RENAULT

Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg

ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL

Renault Captur Touch 1.0 Tce 90 bg Manuel

ÖTV öncesi - 312 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 TSI PS Manuel

ÖTV öncesi - 289 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 241 bin TL

FORD

Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M

ÖTV öncesi - 280 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 233 bin 750 TL

Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı

ÖTV öncesi - 308 bin 300 TL

ÖTV indirimi sonrası - 256 bin 917 TL

DACIA

Dacia Logan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp

ÖTV öncesi - 291 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 249 TL

Dacia Duster Comfort 1.5

ÖTV öncesi - 269 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 247 bin 900 TL

Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4

ÖTV öncesi - 296 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 224 bin 600 TL

Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95

ÖTV öncesi - 303 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 252 bin 500 TL

PEUGEOT

Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp

ÖTV öncesi - 295 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 245 bin 800 TL

Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8

ÖTV öncesi - 287 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 239 bin TL

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

​ ÖTV öncesi - 279 bin TL

ÖTV öncesi - ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL

Peugeot 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BlueHDi 110hp MT

ÖTV öncesi fiyatı- 312 bin TL

ÖTV indirimi sonrası fiyatı- 260 bin TL

Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik

ÖTV öncesi - 292 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 300 TL

HYUNDAI

Hyundai i20 1.4 Jump

ÖTV öncesi - 161 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 156 bin TL

Hyundai i20 Style Plus 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT

ÖTV öncesi - 283 bin 200 TL

ÖTV indirimi sonrası - 236 bin TL

Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik

ÖTV öncesi - 285 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 237 bin 900 TL

Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT

ÖTV öncesi - 297 bin 250 TL

ÖTV indirimi sonrası - 247 bin TL

Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT

ÖTV öncesi - 298 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 248 bin 300 TL

Hyundai Bayon Elite 1.4MPI 6 AT (Benzinli)

ÖTV öncesi - 282 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 235 bin TL

Hyundai Bayon Style 1.0T 7 DCT (Benzinli)

ÖTV öncesi - 296 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 246 bin 600 TL

Hyundai Bayon Style 1.0 Elite DCT

ÖTV öncesi - 311 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 259 bin TL

SKODA

Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG

ÖTV öncesi - 302 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 252 bin TL

Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG

ÖTV öncesi - 288 bin 100 TL

ÖTV indirimi sonrası - 240 bin TL

Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG

ÖTV öncesi - 316 bin 800 TL

ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL

OPEL

Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP

ÖTV öncesi - 289 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 241 bin 200 TL

Opel Corsa Elegance 1.2 Benzinli AT-8 100 HP

ÖTV öncesi - 281 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 900 TL

CITROEN

Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6

ÖTV öncesi - 300 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 250 bin TL

Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6

ÖTV öncesi - 317 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 264 bin 100 TL

HONDA

Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik

ÖTV öncesi - 312 bin 600 TL

ÖTV indirimi - 260 bin 400 TL

Honda Civic Sedan Elegance 1.6L ECO Otomatik

ÖTV öncesi - 318 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 265 bin TL

KIA

Kia Stonic Elegance

ÖTV öncesi - 284 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 237 bin TL

Kia Sportage 1.6 132 PS Manuel

ÖTV öncesi - 292 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 244 bin TL

NISSAN

Nissan Micra Tekna 1.0 IG-T 92 CVT

ÖTV öncesi - 285 bin 200 TL

ÖTV indirimi sonrası - 237 bin 600 TL

Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites

ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL

ÖTV indirimi sonrası - 243 bin TL

SEAT

Seat Leon Style 1.0 TSI 110 HP

ÖTV öncesi - 281 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 100 TL

Seat Arona Style Plus 1.0 EcoTSI 110 HP