ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobillerde 2 ay bekleme süresi var

ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı. Ancak tedarik sorunu nedeniyle 2 aya kadar bekleme süreleri oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz günlerde sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. Bu sayede birçok modelde 50 bin liraya varan fiyat indirimleri yaşandı.

ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı. Ancak tedarik sorunu nedeniyle bayilerin elinde yeterli stok yok. Bu nedenle sıfır araçlar için aylarca beklemeniz gerekebilir.

İKİ AYA KADAR BEKLEME SÜRESİ VAR

Yerli otomobilde yaklaşık bir ay, ithal otomobilde ise en az iki ay bekleme süresi var. Tedarik sorununun ekime kadar devam etmesi bekleniyor.

Yılın son çeyreği itibarıyla piyasanın normalleşeceği tahmin ediliyor. Uzun süredir beklenen ÖTV düzenlemesinin tedarik sıkıntısının yaşandığı döneme denk geldiğini söyleyen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, oluşan talebi karşılamakta zorlandıklarını açıkladı.

Yapılan bu düzenleme ile birlikte bir nebze daha rahatlama yaşandığı ve talebin yeniden canlandığını söyleyen Mersin, "Özellikle showroom ve telefon trafiğinde ciddi bir artış gözlemliyoruz. ÖTV düzenlemesi, belli modellerdeki talebi çok hareketlendirdi. Ama o modellerde zaten uzun süredir konuştuğumuz çip sorunu ve üretim sıkıntıları nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşanıyordu.

"UZUN VADEYE YAYMAK ZORUNDA OLMAKTAN RAHATSIZIZ"

Ne yazık ki oluşan talebi satışa dönüştürmekte zorlanır hale geldik. Yetkili satıcılar için canlı talep ortamlarında satış kapatmak çok önemli ve öncelikli. Bu nedenle gelen talebi uzun vadeye yaymak zorunda kalmaktan biz de rahatsızız." dedi.

Otomotiv sektöründe pandemi ile birlikte ortaya çıkan tedarik sorunu son günlerde etkisini artırdı. Delta varyantı nedeniyle küresel lojistik zincirindeki aksama, çip krizi otomotivi vurdu.

Uzun süredir pandemi şartlarında bir türlü tam kapasite çalışamayan fabrikalar, kriz nedeniyle üretimleri daha da azalttı.

Çip krizinin etkisiyle, 2021'de 7.5 milyon ile 10 milyon arasında daha az araç üretileceği tahmin ediliyor.