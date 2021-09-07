ÖTV indirimi sonrasında yapılan soruşturma tamamlandı

ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve arzı kısıtladıkları iddiasıyla markalara açılan soruşturma sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz günlerde sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi yapılmıştı.

Yapılan düzenlemesi ile birlikte; yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.

OTOMOBİL ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA

Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı şirketler için ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve arzı kısıtladıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

CEZA VERİLMEDİ

Markalar hakkında yürütülen soruşturmada, idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararı çıktı.

REKABET KURULU AÇIKLAMASI

Rekabet Kurulu tarafından yayınlanan karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin, ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 24.06.2009 tarihli ve 09-30/637-150 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13. Dairesinin 04.12.2019 tarihli ve 2018/3127 E. ve 2019/4094 K. sayılı kararı ile iptali üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.08.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda ; Baylas Otomotiv A.Ş., Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş., Honda Türkiye A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."