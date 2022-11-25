ÖTV matrah düzenlemesinin ikinci el pazarına etkisi

Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları indirdi. Sıfır otomobilde fiyat düşüşü ikinci ele de yansıyacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÖTV matrahları nasıl değişti

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Değişiklik ikinci ele de yansıyacak

İHA'nın haberine göre, yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Görkem Konu, "1 Aralık tarihinde yapılması beklenen ÖTV’de matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemenin hemen devreye alınması, piyasa açısından olumlu karşılandı. Çünkü hem satıcılar hem de vatandaşlar açısından bir beklenti oluşmuştu. Şimdi düzenlemenin yayınlanmasıyla birlikte alıcılar ona göre hareket edecektir." dedi.

Matrah düzenlemesiyle araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına da yansıyacağını ifade eden Konu, "Düzenlemeyle birlikte benzinli ve dizel araçlarda 595 bin liranın altındaki daha ziyade Türkiye’de üretilen B sınıfı araçları etkileyecek bir indirim gerçekleşti.

Özellikle düz vites araçlarda ve yine B sınıfı bazı otomatik araçları etkileyen bir düzenleme oldu. Yüzde 6 ila yüzde 12 arasında bir indirim gerçekleşmiş oldu.

"İkinci elde fiyatlar düşecek"

Bu durum sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için olumlu bir gelişme. Bu düzenleme sıfır araçları kapsıyor ancak ikinci el araçların aynı sınıf ve kategorilerine yüzde 5 civarında bir düşüş yansıyacaktır.’’ diye konuştu.

Görkem Konu, "Türkiye’de üretilen araçların bu düzenleme ile fiyatının düşmesi bekleniyor. Düzenleme 595 bin TL’nin üstündeki araçları etkilemiyor. 595 bin TL’nin altındaki araçların yeni yılda fiyatlarının bu sınırı geçme durumu olursa fiyat artışları tekrar yaşanabilir.

"Araç almak için uygun zaman"

Şu anın araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bu düzenlemeyle araçlar eski vergi dilimlerine geri geldi diyebiliriz. Dünyada enflasyon sıkıntısı sürüyor.

Buna bağlı olarak çip krizi, enerji maliyetlerinin çok fazla artması gibi nedenlerden dolayı, dövizde bir oynaklık olmasa dahi araç fiyatları artabiliyor. Önümüzdeki dönemde maliyet artışlarıyla tekrar düzenleme gerekebilir." diyerek sözlerini tamamladı.