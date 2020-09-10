ÖTV zammından sonra galericiler sinek avlıyor

En son yapılan ÖTV zammı ile birlikte, ikinci el araçların fiyatlarında da artış yaşanınca galerileri tercih eden müşterilerin sayısı oldukça azaldı.

Cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV artışı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Bu kapsamda, motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidilmişti.

Sıfır olarak tabir edilen araçların fiyatında artış yaşanırken, bu durum ikinci el araç piyasasını da dolaylı yoldan etkiledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte kısa süre önce yürürlüğe giren ÖTV zammı, galericilerin iş yerlerini boş bıraktı.

Örneğin Eskişehir otomobil sanayisinde bulunan galericiler, ÖTV uygulanmadan önce haftalık 10 araç satarken, şuan haftada 2 araç satabildiklerini söylüyor.

"İŞLERİMİZ BIÇAK GİBİ KESİLDİ"

Yaklaşık 30 yıldır otomobil sektöründe galerici olarak çalışan Yılmaz Yalçınkaya, en son gelen zammın yeni araçlara gelse de ikinci el araçlarını da çok net etkilediği belirtti. Yalçınkaya, “ÖTV zammı geldi ve şu anda hareket iyice durdu. Bıçak gibi kesildi işlerimiz. Zaten araba fiyatları ikiye katlandı.

ÖTV zammı ile birlikte fiyatlar uçtu. Böyle olunca millet arabalarına biniyor. Alan satan yok. Piyasa durdu ihtiyacı olan satacak arabasını, ama şu anda herkes beklemede.” ifadelerini kullandı.

Yaz sezonun son günlerinde gelen ÖTV zammı nedeniyle durgunluk yaşayan esnafın umudu kışa kaldı. Kışa aylarında fiyatlar inmezse de yerinde kalması halinde galericiler mutlu olacakları belirtti.

"FİYATLAR YERİNDE DURMUYOR"

Yalçınkaya, “Kışın piyasa oturmuş durumda. Şu pandemiden dolayı hareket yok. Herhalde önümüzdeki aylarda herkes evine kapanacak gibi. Fiyatlarında aman aman çıkacağını zannetmiyorum. Düşüş olacağını zannetmiyorum, ama yerinde sayar. Bence sabit kalması bizim açımızdan da iyi. Çünkü artık yerinde durmuyor fiyatlar." dedi.