OYDER: Elektrikli araç düzenlemesinde iflaslar kaçınılmaz Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğe göre elektrikli araçların ithalatında önemli değişiklikler yapılıyor. Bu değişikliklerden özellikle Çinli üreticiler etkilenecek. Ancak OYDER, bunun iflasları da beraberinde getireceğini söylüyor.

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Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2023 tarihinde çıkarılan karara göre, elektrikli araç markaları için bazı önlemler alınmıştı.

İlgili karara göre, Türkiye pazarına yeni gelecek markalara Türkiye’nin 7 bölgesinde TSE standartlarında en az 20 yetkili servis açma şartı getiriliyor.

Bu servisin bizzat ithalatçının kendisi tarafından kurulması gerektiği vurgulanıyor.

Buna ek olarak, Türkçe hizmet verecek en az 40 personelin bulunduğu çağrı merkezi kurma zorunluluğu getirildi.

Elektrikli araç bakım onarım personelinin yeterlilik belgesine sahip olması da şart koşuluyor.

İthalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması gerekirken batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi de şartlar arasında bulunuyor.

OYDER: İflaslar kaçınılmaz

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin getirilen yeni şartların uzun vadede iflaslara neden olabileceğini açıkladı ve bazı çözüm önerileri sundu.

OYDER'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2023 tarihinde çıkarılan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” ile Avrupa Birliği menşeili ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ile ülkemize ithal edilen araçlar haricindeki tüm elektrikli araçların ithalatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verdiği kurumca düzenlenen “izin belgesine” bağlı hale getirilmiştir.



İzin Belgesinin temini için 30 gün süre verilmiş ve bu süre içerisinde yerine getirilmesi imkansız birçok şart ileri sürülmüştür.



Bu şartların yerine getirilmemesi halinde araçların ithalatına izin verilmeyeceği ve ilgili markanın etkilenen modellerinin Türkiye’de satışının durdurulacağı ifade edilmiştir.



Yeni tebliğ ile ilgili markanın modellerinin ülkemize ithalatı duracağı için, yeniden izin belgesi alınana kadarki süreçte yetkili satıcıların araç kaynağı kesilecek ve ticaret tamamen duracaktır.



Bu markalara yatırım yapmış olan yetkili satıcılar için ilk etapta zarar, sürecin uzaması halinde de iflas kaçınılmaz olacaktır.

OYDER, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe uyulabilmesi için bazı öneriler sundu. Bu öneriler arasında servis ağı için mevcut düzenlemelere dokunulmaması ve 1 ay olarak belirlenen uyum süreci dönüşümünün 1 yıl olarak revize edilmesi tavsiyesi bulunuyor.