OYDER: İkinci el otodaki yeni kararları destekliyoruz

OYDER, Ticaret Bakanlığı’nın 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren yeni kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

Özellikle otomotivde yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışları durma noktasına getirdi. Aynı zamanda piyasadaki al-satçılar, fiyatları daha da yukarılara çekmeye başladı.

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

OYDER'den açıklama

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş'te söz konusu yönetmelik hakkında yeni uygulamanın öneminin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik değişikliği ile ilk tescili yapılan araçların 6 ay ve 6.000 km boyunca satış ve pazarlamalarına kısıtlama getirilmiştir.

"Kararı destekliyoruz"

Daha önce de belirttiğimiz gibi piyasadaki spekülatif hareketleri engellemeye yönelik bu kararı, Otomotiv Yetkili Satıcıları olarak destekliyor ve başta Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş olmak üzere tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Kararın belli bir süreyi kapsayacak şekilde geçici çıkartılmış olması da, Bakanlığımızın sektör dinamiklerimize güvendiğini ve sorunların global etkilerden kurtulunca düzeleceğine inandığını göstermektedir.

Sektörümüzde dönem dönem ortaya çıkan fırsatçı yaklaşımları ortadan kaldıracağına inandığımız bu uygulamanın, hem Yetkili Satıcılar üzerindeki haksız iddiaları hem de yüksek kazanç peşinde koşan haksız rekabetçileri ortadan kaldıracağına inanıyorum.

OYDER olarak, sektörümüzün alışık olduğu kayıtlı ve düzenli ticareti destekleyen her türlü uygulamanın yanında olduğumuzu, dönemlik kazançlar peşinde koşarak bu değerli sektörü zedeleyenlere de karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Yeni yönetmeliğin sektöre ve özellikle de tüketicilere hayırlı olmasını dilerim."