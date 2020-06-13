Özel oto servislerindeki yoğunluk arttı

Koronavirüs nedeniyle azalan oto servis girişleri, yasakların kalkmasıyla yeniden hareketlendi.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması ve getirilen seyahat kısıtlamaları, oto servislerindeki yoğunluğu bir hayli azaltmıştı. Ancak yasakların kalkmasıyla servislerde yeniden yoğunluklar yaşanmaya başladı.

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Genel Sekreteri Timur Selçuk Turan; mayıs ayında resmi tatillerin, şehirler arası seyahat kısıtlamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının etkisiyle servis girişlerinde azalma yaşandığını belirtti.

Ay boyunca sadece 14 iş günü bulunması dolayısıyla beklenen artışın yaşanmadığına dikkat çeken Turan şu ifadeleri kullandı:

"Salgın döneminde üyemiz olan özel servislere, sigorta şirketlerine yaptığımız çağrılar sayesinde özel anlaşmalı servis indirimi uygulanmadığı için ortalama 5 Milyon TL tasarruf sağlamış olduk.

HENÜZ İVME YAKALANAMADI

Haziran ayının ilk haftasında da salgının etkilerinin sektörde azalarak devam ettiğini ve oto servislerinde yoğunluğun arttığını belirten Turan, yinede henüz istedikleri ivmeyi yakalayamadıklarını söyledi.





"SEKTÖRÜN DEĞERİ 10 MİLYAR TL"

Özel oto servisleri pazarının önemine de dikkat çeken Turan, "Oto servisleri otomotiv sektöründe geri planda kalsa da aslında tahmin edilenden çok daha büyük bir pazar, yaklaşık 10 milyar TL değeri olan özel oto servisleri sektöründe, 30 bin aile ekmeğini kazanıyor." ifadelerini kullandı.